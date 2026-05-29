La reacción de Nico Paz tras ser convocado al Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores que representarán a la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y una de las grandes alegrías fue la convocatoria de Nico Paz.

El talentoso mediocampista del Como de Italia, una de las revelaciones de la Serie A, jugará así su primer Mundial con la Albiceleste.

Luego del anuncio oficial realizado por la AFA, el joven futbolista compartió toda su emoción en redes sociales. “Un sueño hecho realidad”, escribió Nico Paz en una historia de Instagram, junto a la publicación oficial de la Selección.

El volante ya había mostrado una gran conexión con el plantel campeón del mundo y es considerado uno de los “europibes” que mejor se adaptó al equipo de Scaloni.

Además de destacarse en Italia, Paz fue una de las figuras del Como en la histórica clasificación del club a la próxima Champions League.