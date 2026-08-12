La sala Van Gogh celebró 20 años de arte y cultura en Río Gallegos

La histórica sala autogestiva celebró su aniversario con una muestra colectiva que reunió a artistas de distintas generaciones y disciplinas. Amelia Gatica, impulsora del espacio, destacó el camino recorrido y la importancia de seguir generando lugares para el arte local.

La celebración contó con la participación de artistas, familiares y referentes de la cultura, además de obras como “Bordes”, de Mariano Molina, y “Entre Muros”, de Norma Segovia. Una jornada para celebrar dos décadas de encuentros, creación y cultura en Río Gallegos.