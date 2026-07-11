La tarotista que anticipó los 3 goles ante Egipto reveló qué pasará con Argentina vs. Suiza

Después de anticipar el triunfo de Argentina sobre Egipto y la cantidad de goles del partido, Marmagica volvió a consultar el tarot y reveló cuál es la tendencia energética para el cruce entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Durante su participación en el programa Fuera del Aire, por La Opinión Austral, analizó las cartas para Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Lionel Scaloni y los arqueros de ambos equipos. Además, explicó por qué cree que el encuentro tendrá momentos de mucha intensidad, un cambio favorable para la Selección durante el partido y una definición que permitirá avanzar a las semifinales.

También habló sobre la posibilidad de un gol de Messi, el papel que tendrían los jugadores jóvenes y la lectura que hizo sobre el estado anímico de Scaloni antes del encuentro.

Mirá la entrevista completa y contanos en los comentarios: ¿cómo creés que terminará Argentina vs. Suiza?