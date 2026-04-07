La tirada de tarot en vivo de Fuera del Aire

Durante el programa, Luisi Hubinsky explicó cómo la numerología permite interpretar la energía a partir de la fecha de nacimiento, definida como un “código” que brinda información a través de una reducción numérica.

Al analizar la fecha de inicio del ciclo, el resultado fue el número 14, que dentro de los 22 arcanos mayores corresponde a La Templanza, carta que representa la identidad energética del programa.

“La Templanza es muy ‘chill’, va tranquilo”, explicó, destacando que el ciclo fue pensado, trabajado y desarrollado sin apuros, respetando sus tiempos hasta convertirse en un programa de streaming.

Según detalló, esta energía está vinculada a la calma, la planificación y el equilibrio, cualidades que deben sostenerse en el tiempo como base del proyecto.

Además, dejó una recomendación clara: evitar todo aquello que altere esa armonía. “No tienen que darle lugar a esa energía, a lo que robe la calma”, advirtió.

Este tema se habló en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.