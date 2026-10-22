La Trama Celeste ganó el Martín Fierro a Mejor Programa Musical en AM

El clásico ciclo radial “La Trama Celeste”, conducido por el periodista y crítico musical Alfredo Rosso, se consagró ganador en los Premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Mejor Programa Musical en AM.

El programa se emite por AM 750 y cuenta con la participación de Lupita Rolón en la producción y co-conducción.

Un reconocimiento a un espacio dedicado a la música, con Alfredo Rosso al frente, que celebra su lugar en la radio argentina.

Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse realizan la cobertura especial de La Opinión Austral desde la ceremonia, con todos los detalles de los ganadores y los momentos destacados de la noche.