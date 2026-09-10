La UNPA convoca a movilizarse en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Informe sobre la convocatoria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) a la denominada “Marcha de la bronca”, prevista para el 19 de septiembre en reclamo por la inaplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.

La movilización visibiliza el incumplimiento de la norma aprobada e insistida por el Congreso de la Nación, la cual establece la actualización periódica de las partidas para gastos de funcionamiento según el Índice de Precios al Consumidor, la recomposición bimestral de sueldos docentes y no docentes, y el giro de fondos para infraestructura, mantenimiento e investigación. El reclamo se realiza al cumplirse 300 días sin la ejecución efectiva de la ley.

El análisis repasa además los argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo Nacional —centrados en exigencias de auditorías, revisión de registros de matrícula y cuestionamientos sobre la rendición de cuentas— frente a la postura de rectores y decanos, quienes sostienen que los controles institucionales se cumplen y que la falta de actualización presupuestaria compromete el funcionamiento general de la educación superior.