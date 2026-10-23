La verdad detrás de Beth Thomas: la niña de la furia que conmocionó a los Estados Unidos

El programa Desorden en la mesa analizó la historia de Beth Thomas, conocida mediáticamente a comienzos de los años noventa como “la niña de la furia”. El informe recorre las entrevistas archivadas en el documental Child of Rage, emitido por HBO en 1990, donde la niña relataba conductas violentas hacia su entorno familiar con una aparente desconexión emocional.

La columna detalla el contexto de abandono y abuso extremo que Beth y su hermano menor, Jonathan, sufrieron por parte de sus padres biológicos en Estados Unidos durante la década del ochenta. Los conductores explicaron que, tras ser rescatados, ambos niños fueron adoptados en 1984 por Tim y Julie. En ese nuevo hogar comenzaron a manifestarse graves problemas de conducta, lo que derivó en la intervención de profesionales especializados y en un diagnóstico de trastorno reactivo del apego.

Asimismo, el ciclo abordó la controversia en torno a los métodos terapéuticos aplicados durante su tratamiento, señalando los riesgos de las prácticas coercitivas y recordando el caso crítico de Candace Newmaker en el año 2000. Finalmente, la emisión destacó que, tras superar su etapa infantil y someterse a procesos de atención intensiva, Beth logró rehacer su vida, estudió enfermería y desarrolló una extensa trayectoria profesional en el área neonatal, además de brindar charlas sobre trauma infantil.