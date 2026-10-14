La verdad detrás de la fundación de El Chaltén explicada por el exgobernador Arturo Puricelli

En el marco del 41.º aniversario de la fundación de El Chaltén, el exgobernador de Santa Cruz, Arturo Puricelli, brindó detalles sobre la histórica decisión de crear la localidad y analizó los desafíos urbanísticos y soberanos que enfrenta en la actualidad. Puricelli explicó que la fundación del pueblo en 1985 “tuvo que ver con el Tratado de Paz y Amistad con Chile”, respondiendo a la preocupación de que el país vecino solicitara revisar el laudo favorable sobre el límite entre el Hito 52 y el Cerro Fitz Roy. “Como una forma de consolidar la presencia soberana en toda esta zona, decidí fundar un pueblo al otro lado del río Fitz Roy”, afirmó, revelando que incluso el entonces presidente de Parques Nacionales lo amenazó con una denuncia penal por avanzar sin autorización: “No me preocupaba que me hicieran una causa penal o me condenaran por eso, porque realmente la razón de importancia valía la pena”.

Respecto al presente de la localidad, Puricelli cuestionó con dureza a la administración de Parques Nacionales por la falta de cesión de tierras y el cobro de accesos a las zonas de senderos. “Este pueblo necesita crecer hace años… hoy Parques Nacionales, a partir de una decisión de hace dos años atrás, empezó a cobrar entrada por los senderos y se lleva cientos de millones de pesos del Chalten… y no deja un peso acá”, denunció. En esa línea, el exgobernador reclamó que “de lo que recauda Parques Nacionales acá en El Chaltén y en el Parque Nacional Los Glaciares le compartan a la provincia un 20% y a las municipalidades como mínimo un 30%”, para hacer frente a la demanda de servicios e infraestructura básica. Por último, al ser consultado sobre las críticas vertidas en redes sociales por dirigentes locales de La Libertad Avanza, Puricelli rechazó las acusaciones sobre el estado histórico de la provincia, defendió su gestión indicando que elevó la coparticipación provincial, gestionó la devolución de regalías e impulsó obras de infraestructura, sentenciando: “Nosotros hicimos lo que es realidad Santa Cruz hoy y no fundimos a nadie”.