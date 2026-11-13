La verdad detrás de la gran noche de Crónica y su vínculo con el grupo La Opinión Austral

En La Mañana de LU12 destacaron la cobertura especial y la portada de La Opinión Austral dedicada a los premios Martín Fierro de Cable, resaltando el galardón obtenido por Crónica TV, medio emparentado con el grupo patagónico. Durante el programa repasaron que el canal se llevó tres estatuillas en una terna fragmentada que reconoce a las distintas plataformas audiovisuales.

Entre los momentos destacados, mencionaron el triunfo del programa de Tomás Méndez en la categoría de interés general, imponiéndose en una exigente terna frente a figuras de peso pesado como Baby Etchecopar y Guido Martínez de TN. Asimismo, celebraron el reconocimiento al noticiero diurno Siempre Noticias —con la participación de Pampita Mónaco y Liliana Caruso— y el premio obtenido por El Defensor, recibido por Adrián Fracchino junto a su hijo Facundo y la productora Zulma Angiolini. Desde el estudio enviaron felicitaciones a todos los colegas premiados tras una destacada jornada para la televisión por cable.