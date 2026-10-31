La verdad detrás de la primera pedaleada provincial en Río Gallegos

Claudia Reinoso y Vivian Román visitaron el programa para presentar la primera pedaleada provincial de cicloturismo en Río Gallegos, organizada por un subgrupo perteneciente a Aluen e inscripta dentro de las actividades de la Copa Ciudad por el aniversario de la localidad. La travesía se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana, contemplando un recorrido estimado de 60 kilómetros con paradas estratégicas, entrega de frutas, agua y un almuerzo de camaradería. Reinoso destacó que la iniciativa busca consolidarse como un espacio recreativo donde “salimos en grupo, se respetan los distintos tiempos que tiene cada uno, salimos juntos, volvemos juntos y a través de la bicicleta, por supuesto, todo te permite ir conociendo lugares y detalles”. Por su parte, Román remarcó que el evento cuenta con el respaldo de los veteranos de Malvinas y del municipio, detallando que ya se encuentran habilitadas las inscripciones a través del formulario digital en las redes sociales oficiales del grupo “Hay que pedalear” en Instagram y Facebook, o bien sumándose a las salidas habituales que se realizan los sábados desde una conocida estación de servicio sobre la autovía.