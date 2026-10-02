La verdad detrás de la reincorporación de los trabajadores de Autofarma en Santa Cruz

En una nueva cobertura desde las calles de Río Gallegos, el móvil de LU12 informó sobre el avance de las negociaciones para la reincorporación de los 141 trabajadores de la cadena Autofarma en la provincia de Santa Cruz. Luego de intensas jornadas de definición, se terminó de formalizar el acuerdo entre el Gobierno Provincial, los empleados y las cuatro empresas farmacéuticas que asumirán la gestión de las sucursales donde operaban anteriormente.

Durante la transmisión, el cronista Matías Fenelli detalló que la reactivación laboral se dará de manera paulatina según la complejidad y la cantidad de personal de cada localidad: “Varios cosas por definir que hablábamos también en los últimos días, las últimas semanas que tiene que ver con las sucursales donde ellos van a trabajar. Bueno, finalmente serán las mismas sucursales donde estaban operando con Autofarma”. Asimismo, precisó que en el interior provincial el proceso avanzó a mayor velocidad: “Avanzó fuertemente, por ejemplo, en Los Antiguos, como eran menos empleados, eran apenas cinco, ya se habla de que a partir de la semana entrante ya van a comenzar a trabajar por lo menos ellos. En Los Antiguos será Castrol la empresa que se hará cargo”.

En lo que respecta a Río Gallegos, se confirmó que el próximo miércoles se llevará a cabo una reunión clave con las autoridades y las firmas compradoras para coordinar los contratos y fichas de trabajo. Según la información brindada en el aire del programa, los trabajadores estiman reanudar sus tareas en un plazo de dos a tres semanas: “Primero va a haber una reunión, se van a contactar vía telefónica con los trabajadores, ya tienen el listado de nombres, número de teléfono. Les van a hacer una especie de mini entrevista para cargar algunos datos y ya comenzarán a trabajar, uno imagina, a partir del 10 o 15 de octubre”.

Por otro lado, el reporte abordó el pronóstico del tiempo previsto para el primer fin de semana de octubre en la capital santacruceña, anticipando jornadas frescas con marcas térmicas que no superarán los 8 °C el sábado y los 6 °C el domingo, acompañadas por precipitaciones y tormentas. Finalmente, la salida en vivo incluyó un repaso sobre los costos del estacionamiento medido en la zona céntrica, señalando que el valor de la hora en playas privadas asciende a $1.500, mientras se debatieron las complicaciones que genera la aplicación digital de cobro en la vía pública, sobre todo para los adultos mayores.