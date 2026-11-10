La verdad detrás de los 10 allanamientos antidrogas en Río Gallegos

La Policía de la Provincia de Santa Cruz, en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad, la División Cibercrimen y la Dirección de Investigaciones, desplegó cerca de 10 allanamientos en simultáneo en distintos puntos de Río Gallegos como parte de una investigación encaminada a desmantelar una red de venta de estupefacientes y erradicar el crimen organizado. Desde el móvil de exteriores de LU12 AM680 en la calle Onelli al 190, el cronista Matías Fenelli detalló que se trata de “un trabajo que se venía realizando desde hace algún tiempo” fruto de “procesos investigativos”, y precisó que los procedimientos abarcan viviendas ubicadas en zonas como el Barrio Evita, Barrio Belgrano, así como en las calles Junín, Santiago del Estero, Gendarmería Nacional, Pilinger, José Ingenieros, Malvinas y La Paz. Por otro lado, en relación con la causa que investiga el deceso de Gilmar Claros en la Comisaría Séptima, el periodista ratificó que la representación legal de la familia fue asumida por el abogado Matías Solano y señaló respecto a las actuaciones judiciales tras las declaraciones del personal policial que “aparentemente no son los únicos, no son solamente estos tres que estuvieron ayer, así que con el correr de los días, de las jornadas, se puede llegar a sumar algún efectivo más a esta investigación”.