La verdad detrás de los 8 argumentos judiciales que permitieron la liberación de Roberto Neil

Se conocieron los ocho fundamentos por los cuales el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidió reducir de 11 a 2 años la condena contra el empresario Roberto Neil, dueño de la concesionaria Oasis, en la causa por los disparos efectuados contra Cuevas tras una discusión. Dado que Neil ya había cumplido tres años de detención, el tribunal dispuso su liberación bajo la figura de exceso en la legítima defensa, sin dictar su absolución.

Según el análisis presentado en La Mañana de LU12, los vocales cuestionaron inicialmente una “evaluación incompleta de las pruebas” al considerar que el tribunal anterior analizó los elementos de manera aislada y descontextualizada. Entre los puntos centrales del fallo, se señaló que el origen del arma quedó sin demostrar, ya que no se acreditó que estuviera en un cajón ni que perteneciera al empresario. Asimismo, se indicó que el estudio de ADN no resolvía quién llevó el revólver al lugar: si bien demostraba que Neil lo manipuló, no descartaba que Cuevas lo hubiera llevado.

El fallo también contempló la hipótesis de un posible forcejeo inicial, respaldada por residuos de disparo en ambos involucrados, las trayectorias de los proyectiles y una lesión que presentaba Neil. A esto se sumó la valoración del contexto previo y los registros de las cámaras de filmación, donde se observaron las tensiones derivadas de un desalojo y la conducta de Cuevas. Respecto a la conducta posterior al hecho, el tribunal destacó que el empresario permaneció en el lugar, señaló el arma y llamó nueve veces al 101.

En su séptimo fundamento, los jueces sostuvieron que existió una defensa inicial ante un peligro real, pero seguida de un exceso al continuar disparando cuando ya controlaba el revólver. Finalmente, el octavo punto atendió al pedido del procurador fiscal, quien solicitó una pena de dos años; al computar el tiempo de detención ya acumulado por el imputado, el TSJ resolvió otorgarle la libertad.