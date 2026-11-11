La verdad detrás del juicio por tentativa de femicidio contra Luciano Giménez en Río Gallegos

El tribunal fijó los alegatos para el juicio oral contra Luciano Iván Jiménez Carcamó, imputado por la brutal agresión sufrida por la joven Yanet Costilla en Río Gallegos. El acusado, un hombre de 28 años que permanece alojado en la Comisaría Cuarta desde el 23 de marzo del año pasado, afronta una calificación legal de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa, en concurso real con amenazas y daños. De hallarse culpabilidad en los términos planteados por la fiscalía, el imputado podría afrontar una condena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. El proceso judicial transita sus horas finales de producción probatoria luego de una audiencia donde trascendieron testimonios y registros de cámaras de seguridad que registraron el hecho, en el marco de uno de los episodios de violencia de género de mayor gravedad reportados en la capital de la provincia de Santa Cruz.