La verdad detrás del “ovni” o la medusa espacial que sorprendió a vecinos en la Patagonia

Una serie de luces y estelas luminosas en el firmamento sorprendieron a los habitantes de distintas localidades de Santa Cruz como El Calafate, Pico Truncado, Perito Moreno y Las Heras, además de registros en otras provincias de la región. El inusual fenómeno generó múltiples interrogantes y comentarios en las redes sociales durante la noche del lunes. Para analizar el episodio, el programa dialogó con el guía de astroturismo Ricardo Souléz, referente de RC Astroturismo, quien explicó las causas científicas detrás de estos eventos: “Esto se da cuando es el reingreso de la etapa de un cohete a la atmósfera terrestre”. El especialista detalló que se trató de un acontecimiento visible desde un amplio radio geográfico debido a la altitud y precisó que “se pudo presenciar lo que se llama la jellyfish, la medusa espacial, que se da cuando se separan las etapas del cohete o cuando reingresa y produce la propulsión para frenar”. Asimismo, la entrevista abordó otros temas astronómicos de gran interés general, como la cercanía del asteroide Apofis prevista para abril de 2029 y las próximas actividades de observación organizadas en la provincia, incluyendo la llegada del telescopio más grande de Santa Cruz para la observación de la denominada Superluna del Castor el 24 de noviembre.