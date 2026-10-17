La verdad detrás del presupuesto universitario y el impacto real en la UTN Santa Cruz

El programa entrevistó a Sebastián Puig, decano de la UTN Regional Santa Cruz, para analizar la realidad del sector tras la quinta marcha federal universitaria. Puig destacó la masiva convocatoria y el respaldo gremial, aunque expresó su preocupación ante la falta de respuestas: “Son estos sentimientos encontrados que que tenemos en estos tiempos, contento por la convocatoria, contento por el respaldo […] pero triste porque sea la quinta marcha en periodo de tiempo muy corto”. Asimismo, cuestionó la distribución de los fondos y sostuvo que la asignación oficial representa un trato arbitrario: “Cuando voy a analizar los presupuestos podemos hablar que hay un capricho, el presupuesto que manda el gobierno para este año de 7.2 billones es lo que las universidades pidieron el año pasado”.

En cuanto al impacto económico regional, el decano detalló el funcionamiento financiero cotidiano de la institución: “Nosotros estamos pagando entre docentes y no docentes algo así como 350-250 millones de doscientos y pico, casi 300 millones de pesos por mes. Eso es lo que se aporta, digamos, eso va directo al bolsillo a los trabajadores y eso va al consumo local”. Respecto a los gastos operativos y el sistema de auditorías, aclaró que perciben demoras de “dos, tres meses atrasados” en los rubros de funcionamiento, mientras que en el plano contable están sometidos a revisiones internas constantes: “Nosotros en términos contables nosotros estamos auditados todos los días, porque cada movimiento entra entra a la cuenta del Banco Nación”. Finalmente, resaltó el crecimiento de la matrícula, que pasó de 400 a más de 1800 estudiantes en los últimos años, y anunció la apertura de las inscripciones para la nueva carrera de ingeniería en minas orientada al desarrollo productivo de la provincia.