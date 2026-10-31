La verdad detrás del viaje de Bolsonaro a EE. UU. desde Argentina

La salida de Jair Bolsonaro desde Argentina hacia Estados Unidos provocó un severo conflicto diplomático y comercial con Brasil. En el análisis periodístico del programa se advirtió sobre el impacto en las relaciones con el principal socio estratégico del país, señalando que “la balanza comercial de Argentina y el principal socio estratégico de Argentina es Brasil”, una economía de mayor escala y población.

Las imágenes mostraron a Bolsonaro junto a su familia al arribar a territorio estadounidense. El informe cuestionó la postura de la administración receptora al indicar la “ironía porque en Estados Unidos echan a inmigrantes” y “por otro lado dejan entrar a gente que es buscada por la justicia” o investigada, recordando que el exmandatario enfrenta “cuatro causas judiciales, está investigado en Brasil por lavado de dinero y varias otras cosas más”. Asimismo, se hizo mención a las repercusiones políticas internas en el país vecino, donde referentes del espacio de derecha comenzaron a distanciar su posición institucional.

Se analizó también la difusión de una carta pública emitida por Bolsonaro, la cual debió ser corregida tras su publicación original debido a errores en la denominación oficial de su país y a la modificación de los términos en los que se proclamaba. Con respecto al rol del Gobierno argentino, los periodistas precisaron que “Argentina no cometió hasta ahora una irregularidad, no cometió una ilegalidad” debido a que “las autoridades brasileñas son las que tienen que custodiar” y no emitieron una orden internacional de restricción previa a los países limítrofes. Sin embargo, recalcaron que “Santiago Caputo estuvo al frente de todo el movimiento este coordinando la tarea del avión, con servicios de inteligencia, con Estados Unidos” y criticaron que se antepongan afinidades ideológicas por sobre las decisiones diplomáticas de Estado. Sobre los motivos del traslado, se contrapuso el argumento del dirigente relativo a un eventual riesgo de vida contra la hipótesis de un intento por eludir las citaciones judiciales dictadas tras la prohibición de salida de su país.