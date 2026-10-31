La verdad sobre el femicidio de la maestra Nancy Godoy que motivó el paro nacional docente

El gremio docente ADOSAC se adhirió al paro nacional convocado por CTERA para el 29 de octubre en respuesta al femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años hallada sin vida en el paraje El Malesal, en el departamento correntino de Esquina. La docente, cuyo paradero se desconocía desde comienzos de octubre cuando su familia perdió contacto con ella, daba clases a seis niños en una pequeña escuela rural ubicada en un ámbito privado, completando semanalmente un extenso trayecto que incluía tramos a caballo para permanecer allí durante la semana y regresar los sábados junto a su hijo. La investigación judicial contempla la hipótesis de un femicidio y registra cinco personas detenidas en el marco de una causa donde se indaga si el hecho estuvo motivado por las constantes exigencias y reclamos que realizaba la profesional para la refacción y mantenimiento del establecimiento educativo.