La verdad sobre la desaparición de Juan José Contreras tras esquivar la aduana

En diálogo con La Mañana de LU12, Miguel Contreras brindó detalles sobre la desaparición de su hermano, Juan José Contreras, un carpintero chileno de 56 años que lleva 12 días sin paradero conocido tras intentar cruzar desde Punta Arenas hacia Río Gallegos. Según explicó, su hermano viajaba en colectivo el pasado sábado cuando fue bajado en la aduana chilena debido a una orden de arraigo por pensión alimenticia, a pesar de que ya se había puesto al día con los pagos: “El problema es que cuando tú pagas pensión… eso se demora, y seguramente la orden de arraigo la colocaron antes y nunca llegó el aviso”. Ante esta situación, Juan José decidió continuar su trayecto a pie, enviando un último video a su novia en el que avisaba que “tuvo que cruzar a pie porque no lo dejaron cruzar”. Miguel señaló que la familia y la policía manejan múltiples teorías, sin descartar que haya tenido algún inconveniente en territorio argentino, y destacó que ya realizaron las denuncias por presunta desgracia ante Gendarmería y la policía en Chimeneiken, recibiendo colaboración de las autoridades nacionales. Finalmente, en medio de un profundo desgaste emocional y económico, el hermano del carpintero le envió un mensaje directo para su retorno: “Hermano, y mira… en lo que fuiste a hacer, sea bueno, sea malo… siempre hay una salida. Acá te estamos esperando, mi vieja te está esperando… da una señal de vida”.