La verdad sobre la IA en el trabajo: ¿es una amenaza o un aliado estratégico?

El ingeniero electrónico, docente de la UNPA y fundador de Zimatech, Mauro Ziehlke, analizó el impacto y el avance de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, destacando que “la velocidad a la que se ven los cambios es demasiado rápida” y que actualmente se vive “algo parecido a una guerra virtual donde ven quién desarrolla la tecnología más potente, más rápido”.

Frente a la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, sostuvo que “antes que dejarnos sin trabajo, es un gran aliado”. Explicó que la IA resulta muy útil en “tareas repetitivas que no requieren de mucho de usar el cerebro humano” y para procesar “mucho volumen de información”. Como ejemplo práctico, relató una experiencia con un cliente donde la herramienta analizó ocho meses de facturas e ingresos desde el correo electrónico y detectó un problema en “5 minutos”, reduciendo un trabajo que antes tomaba “un montón de horas”.

A pesar del grado de automatización, enfatizó la importancia del factor humano al señalar que “siempre tiene que estar el control del humano, hay una decisión final que la tomamos nosotros”. Aclaró que los modelos “dan la respuesta más probable”, por lo que “puede no ser cierto, puede tener errores y ahí tenemos que estar nosotros verificando”. Asimismo, indicó que el vínculo actual “es a través del lenguaje humano”, por lo que “no requiere ningún conocimiento previo” ni de programación para empezar a utilizarlo.

Respecto a las herramientas disponibles y sus costos, indicó que aplicaciones como ChatGPT, Claude o Gemini rondan un valor “cercano a los 20 dólares” mensuales para un uso de oficina más holgado. Finalmente, invitó al taller virtual sobre ChatGPT que dictará Zimatech el sábado de 9:00 a 13:00 horas, enfocado en casos prácticos y en el uso de “agentes autónomos” que permiten operar y automatizar tareas directamente con los archivos del usuario.