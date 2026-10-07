La verdad sobre la investigación por el caso de la joven que estuvo en cautiverio en Río Gallegos

Durante la transmisión de La Mañana de LU12, el cronista Matías Fenelli repasó las novedades de la agenda local desde la Plaza San Martín en la ciudad de Río Gallegos. En su informe, destacó la repercusión del testimonio de Yamina, la joven de 23 años que estuvo en cautiverio, al señalar que “fue una nota muy muy importante, impactante que pudo acceder obviamente La Opinión Austral” y agregó que la víctima “se encuentra recuperándose con su familia con mucho temor de que pueda salir en libertad Karen Romero, quien fue la persona que la tuvo en cautiverio”. Asimismo, Fenelli indicó que “se hicieron varias denuncias en la Comisaría de la Mujer” pero que “el problema es que no avanzaban las denuncias” y que “la chica se tuvo que escapar para que esta situación avance”.

Por otra parte, se informó sobre la actividad institucional en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, donde estuvo presente la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido. Según el cronista, “habló más de 3 horas” e “hizo un repaso de varios temas”, abordando la virtualidad educativa, proyectos para la escuela de música, escuelas industriales y la situación edilicia en la Escuela N° 83. Sobre este último punto, Fenelli puntualizó respecto al episodio de gas en el establecimiento que “el error estuvo en el encargado del colegio que prendió un calefactor que estaba fuera de servicio”, precisando que “prendieron el que estaba fuera de servicio y entonces sí hubo pérdida de monóxido de carbono”.