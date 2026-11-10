Las emociones de los fieles tras la visita del papa León XIV

Tras la misa encabezada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, los fieles compartieron con el móvil de La Opinión Austral sus sensaciones y reflexiones. ❤️ “Me gustó cuando habla de que tenemos que estar unidos”, expresó una vecina. Otro de los presentes destacó el vínculo del Pontífice con el papa Francisco y señaló que su visita era una asignatura pendiente.

“Vinimos en familia, es un momento único que tenemos que celebrar”, contó un joven durante el encuentro.

📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

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