Tras la misa encabezada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, los fieles compartieron con el móvil de La Opinión Austral sus sensaciones y reflexiones. ❤️ “Me gustó cuando habla de que tenemos que estar unidos”, expresó una vecina. Otro de los presentes destacó el vínculo del Pontífice con el papa Francisco y señaló que su visita era una asignatura pendiente.
“Vinimos en familia, es un momento único que tenemos que celebrar”, contó un joven durante el encuentro.
📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.
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