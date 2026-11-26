Las Heras se unió este 25N en una sola voz por Martína Ríos y Gimena Extremador

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En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, familiares, organizaciones y vecinos marcharon en Las Heras para pedir justicia por Martina Ríos y Gimena Extremador.

Cintia Fernández y Gabriela Extremador, madres de las jóvenes, compartieron sus testimonios y reclamaron respuestas judiciales. “Es una lucha que hoy es por nuestras hijas, pero podría ser por la hija de cualquiera”, expresó la mamá de Martina.

“Si hay algo que nunca voy a hacer es bajar los brazos”, aseguró Gabriela, quien reafirmó que continuará reclamando justicia por su hija.

La movilización recorrió distintos puntos de la ciudad y volvió a poner en el centro la memoria, el pedido de justicia y la importancia de la educación para prevenir la violencia de género.