Las hijas de Fernando Alturria recuerdan su lucha por la causa Malvinas

En el programa La Mañana de LU12 compartieron fragmentos de las entrevistas realizadas a Carolina y Silvina, hijas del Veterano de Guerra Fernando Alturria, al cumplirse un año de su fallecimiento.

En sus testimonios recordaron el compromiso de su padre con la causa Malvinas, una lucha que sostuvo durante toda su vida y que marcó a su familia. “Malvinas es todo, es patria, es Argentina”, expresó Silvina, mientras que Carolina compartió el profundo significado que tiene para ella mantener vivo su recuerdo.

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