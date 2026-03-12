Las impresionantes imágenes de Plutón que mostró la sonda espacial New Horizons de la NASA

Después de 9 años, 5 meses y 27 días de viaje, la nave espacial New Horizons logró sobrevolar el planeta enano Plutón y capturar algunas de las imágenes más detalladas jamás obtenidas de este lejano mundo. La misión de la NASA permitió observar montañas de hielo, vastas llanuras y una geografía sorprendentemente compleja, cambiando por completo lo que se sabía sobre este objeto del sistema solar. 🔭✨

Las imágenes revelan un paisaje tan gélido como sobrecogedor a unos 4.800 millones de kilómetros de la Tierra. En el centro destacan los Norgay Montes, gigantes de hielo que se elevan hasta 3,5 kilómetros sobre la superficie, mientras que hacia un costado se extiende la Sputnik Planum, una inmensa llanura glacial que evidencia la dinámica geológica de Plutón. 🧊🏔️

La panorámica, de 380 kilómetros de ancho, fue capturada a solo 18.000 kilómetros de distancia, ofreciendo la mirada más cercana y detallada que la humanidad ha logrado hasta ahora de este remoto mundo helado en los confines del sistema solar.

