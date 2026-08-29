Las Leonas hicieron historia y conquistaron su tercera estrella

La Selección Argentina femenina de hockey se consagró campeona del mundo tras vencer a Países Bajos en una final emocionante del Mundial 2026.

El partido terminó 1-1 durante los 60 minutos y el título se definió en los penales australianos. Argentina se impuso 3-1 y desató el festejo de todo el plantel.

Con esta consagración, Las Leonas volvieron a levantar el trofeo mundial después de 16 años y sumaron su tercer campeonato, tras los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Países Bajos se había puesto en ventaja a los 14 minutos del segundo cuarto, cuando Yibbi Jansen convirtió de córner corto. Argentina buscó la igualdad hasta llevar la definición a los penales.

En la tanda decisiva, Las Leonas mostraron toda su jerarquía para quedarse con el título y tomarse revancha de la final del Mundial 2022, cuando Países Bajos se había impuesto 3-1.

Argentina alcanzó así su octava final mundialista y volvió a ubicarse en lo más alto del hockey femenino internacional.