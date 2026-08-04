Las lluvias provocaron anegamientos y cortes de luz en distintos sectores de Río Gallegos

Las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de este martes generaron complicaciones en diferentes barrios de Río Gallegos. Varias calles quedaron anegadas, dificultando la circulación de peatones y vehículos, mientras que el barrio San Benito fue uno de los sectores más afectados por la acumulación de agua. 🚗💦

⚡ Además, vecinos del barrio Los Cauquenes reportaron cortes en el suministro eléctrico desde las primeras horas del día. Personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) trabaja para restablecer el servicio, mientras el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las lluvias podrían continuar durante la tarde y la noche.