“Las montañas deciden”: la trágica profecía de la esquiadora francesa que murió en El Chaltén

Una turista francesa de 29 años, identificada como Juliette, falleció tras quedar atrapada por una avalancha mientras realizaba esquí de travesía en el Cerro Crestón, en inmediaciones del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén. Su pareja, Pierre, de 30 años, sufrió lesiones pero fue rescatado con vida y derivado al puesto sanitario local.

El desprendimiento se produjo al mediodía debido a un corte de placa del manto nival, fenómeno que ocurre cuando una capa de nieve se fractura y se desliza sobre otra superficie. Tras la alerta, un equipo integrado por Parques Nacionales, Gendarmería Nacional (Escuadrón 42 Calafate), Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil, personal de Salud y la Comisión de Auxilio de El Chaltén se trasladó hasta la zona. Los rescatistas debieron continuar a pie por terrenos de alta montaña con fuertes pendientes, arribando al lugar alrededor de las 17:00 horas.

El cuerpo de la víctima fue localizado a un metro y medio de profundidad luego de varias horas de búsqueda. Meses antes del trágico desenlace, la esquiadora había participado de un documental grabado en la zona donde expresó una frase premonitoria sobre la práctica de deportes en alta montaña: “En la montaña eres vulnerable, las montañas deciden y hay que escucharlas, hay que respetarlas, la experiencia cuenta”.