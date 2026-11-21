La secretaria adjunta del SOEM de Río Turbio contó cómo un conductor avanzó con una Traffic sobre el grupo de municipales que realizaba un corte de ruta por un reclamo salarial. Según relató, el hombre las había amenazado antes de avanzar, pese a que faltaban 15 minutos para liberar el tránsito.
Ocho trabajadoras fueron alcanzadas por el vehículo y recibieron atención médica. Gramajo confirmó que estaban fuera de peligro, aunque varias presentaban lesiones en las rodillas.
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