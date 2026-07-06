Las placas virales de Crónica llegaron a España

En La Mañana de LU12, Pablo Manuel y Victoria Lescano analizaron la repercusión que tuvieron en España las placas publicadas por Crónica tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026.

Entre los mensajes que más llamaron la atención estuvieron “Brasil afuera del Mundial”, “Tristeza não tem fim”, “JAJALAND”, “Decime qué se siente”, “Neymar ya está haciendo el check-in”, “Brasil vai embora” y “Faltan 1442 días para que Brasil juegue un Mundial”.

Los conductores contaron que las imágenes fueron compartidas por El Chiringuito, uno de los programas deportivos más conocidos de España, donde generaron comentarios por el tono humorístico de las publicaciones.

Durante el programa señalaron que este tipo de cargadas forman parte del folclore del fútbol sudamericano y remarcaron que argentinos y brasileños suelen bromear entre sí cuando uno de los dos queda eliminado de una competencia.