Las sensaciones de los fieles ante la visita del Papa: “Es algo hermoso”

La visita del papa León XIV estuvo marcada por la emoción de quienes se acercaron a compartir este momento de fe. Una mamá que asistió junto a su hija contó que no lograron verlo pasar, pero destacó el clima que se vivió: “Esto es hermoso, es un momento de fe, se ve más unida a la gente”. Además, valoró especialmente el mensaje del Pontífice sobre la necesidad de centrarse en los pobres y los enfermos. ❤️

Otros fieles también compartieron sus impresiones y destacaron los discursos del Papa. “Me pareció espectacular, hace falta que todos los políticos escuchen lo que él dijo para que podamos vivir mejor los argentinos”, expresó uno de ellos. También recordó al papa Francisco y manifestó su deseo de que León XIV pueda permanecer mucho tiempo al frente de la Iglesia.

📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

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