Las ventas por el Día del Niño en Río Gallegos cayeron 2,5% y cambió el perfil de los regalos

Las ventas por el Día del Niño en Río Gallegos registraron una caída del 2,5% respecto del año pasado, en un contexto de menor consumo y dificultades para el comercio local.

Durante el programa también se destacó la iniciativa solidaria de Graciela Suárez, fundadora de la Red Mujeres Solidarias, quien organizó una hamburgueseada para 90 niños y niñas en su propia casa. Debido a una lesión en su pierna y a las condiciones climáticas, este año no pudo realizar la actividad en la calle como en otras oportunidades.

“Esto no es solo por los niños, también es por mí. Perder una pierna no es fácil, soy una persona hiperactiva. A mí lo que siempre me da fuerza es esto, ayudar a la gente, hacer lo que a mí me gusta”, expresó Graciela.

En cuanto al consumo, comerciantes señalaron cambios en las preferencias de los chicos, con mayor presencia de productos tecnológicos, juguetes virales y propuestas vinculadas a la cultura coreana y el K-pop. También se mencionó el auge de snacks y alimentos coreanos como parte de los regalos y experiencias buscadas por los niños.

El ticket promedio de las compras rondó los $45.000, por debajo de los aproximadamente $57.000 que algunos comerciantes esperaban alcanzar. Los locales implementaron promociones, descuentos en efectivo y opciones de financiación para incentivar las ventas.

La caída del consumo y la competencia de los productos comprados por internet continúan siendo una preocupación para el comercio local, que enfrenta mayores costos por impuestos, empleados y servicios.