LAUTARO Y EL DEBATE SOBRE LAS ENERGÍAS EN EL MUNDIAL

El programa Fuera del Aire, conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez, contó con la columna esotérica de Luisina Hubinsky. En una entretenida charla se analizó cómo Lautaro Martínez logró convertir su primer gol en un Mundial, dejando atrás el peso que cargaba por no haber podido hacerlo antes.

“El “Toro” logró limpiarse esa energía negativa” una interpretación vinculada al gesto de celebración del gol y a demás creencias espirituales que surgieron durante la conversación. Mirá el programa completo y conocé más sobre los rituales y cábalas de este Mundial 2026. #mundial #seleccionargentina #lautaromartinez #fueradelaire #laopinionaustral