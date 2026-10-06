Le otorgaron prisión domiciliaria y continuó la venta de droga mediante delivery en El Calafate

La justicia dispuso la prisión preventiva por 90 días para los tres integrantes de una banda acusada de vender cocaína y marihuana en El Calafate, en el marco del procedimiento denominado “Operativo Tobillera Blanca”.

La banda funcionaba bajo la modalidad de “kiosco de drogas” sobre la calle Justo Usúa y realizaba entregas mediante “delivery” con motocicletas por distintos sectores de la localidad. Durante la irrupción del Grupo de Operaciones Especiales en dos domicilios, realizada un viernes cerca de las 22:30, los sospechosos “intentaron deshacerse de parte de la droga tirándola por el inodoro”, aunque las fuerzas de seguridad lograron recuperar los envoltorios. En el allanamiento se secuestró cocaína, marihuana, balanzas de precisión, elementos para estirar la sustancia, una réplica de arma de fuego, municiones, material informático y vehículos. Se indicó además que la sustancia incautada “tendría un valor estimado de 7 millones de pesos en el mercado ilegal”.

Respecto a los implicados, se precisó que una de las acusadas “ya había sido condenada en junio del 2025 a 4 años de prisión” al habérsele encontrado un cuarto de kilo de cocaína, sumado a un procedimiento anterior en abril de 2025 con 80 gramos secuestrados. La imputada se encontraba bajo la modalidad de “arresto domiciliario”, medida que se revocó por la prisión preventiva al confirmarse que continuaba con la comercialización.

Por otra parte, se informó sobre un ataque armado registrado en la madrugada del lunes 5 de octubre en el barrio 26 de Junio de Caleta Olivia. El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 en la calle Belgrano al 175, cuando dos personas a bordo de una motocicleta dispararon “aproximadamente cuatro disparos contra la propiedad”. Los impactos provocaron daños en la luneta trasera de un vehículo, una óptica y la puerta de un garaje. El personal de Criminalística recolectó vainas servidas calibre 22 e investiga las cámaras de seguridad del sector. Integrantes de la familia damnificada manifestaron que “no encuentran motivos para haber recibido semejante ataque”.