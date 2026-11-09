La salida del papa León XIV en el papamóvil despertó una ola de alegría entre los fieles que se acercaron al Monumento de los Españoles para acompañarlo. Entre aplausos, vítores y banderas, miles de personas celebraron su paso y manifestaron su entusiasmo durante el recorrido.
La convocatoria reunió a más de dos millones de personas y convirtió a la avenida del Libertador en un corredor de casi tres kilómetros, colmado de banderas argentinas y de los colores del Vaticano.
La Opinión Austral realiza una cobertura especial de esta histórica visita desde Buenos Aires, de la mano de las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.
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