León XIV destacó el rol de las mujeres en la transmisión de la fe

Durante su última misa en Uruguay, celebrada en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, el Pontífice agradeció especialmente a las madres y abuelas que mantuvieron viva la fe en sus familias, incluso cuando sus hijos y nietos se alejaron de la Iglesia.

“Aunque sus seres queridos parezcan lejos de Dios, sigan poniéndolos ante Él”, expresó León XIV. Además, llamó a la Iglesia a salir al encuentro de quienes perdieron la fe: “Uruguay, ¡hay que ponerse en camino!”.