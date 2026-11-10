Durante el encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, el Papa destacó la importancia de acompañar y fortalecer las iniciativas de las comunidades locales. También puso en valor el trabajo campesino, las tareas del hogar y las acciones solidarias que se desarrollan en los barrios.
El Pontífice sostuvo que tanto el Estado como las grandes corporaciones deben apoyar y potenciar estas experiencias, sin reemplazar el protagonismo de las comunidades. 📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.
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