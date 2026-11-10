León XIV: “El Estado y las corporaciones deben apoyar a las iniciativas de las comunidades locales”

Durante el encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, el Papa destacó la importancia de acompañar y fortalecer las iniciativas de las comunidades locales. También puso en valor el trabajo campesino, las tareas del hogar y las acciones solidarias que se desarrollan en los barrios.

El Pontífice sostuvo que tanto el Estado como las grandes corporaciones deben apoyar y potenciar estas experiencias, sin reemplazar el protagonismo de las comunidades. 📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

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