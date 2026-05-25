¿León XIV en Argentina? Crece la expectativa por una visita histórica

Aunque el Vaticano todavía no confirmó oficialmente el viaje, dirigentes y medios internacionales aseguran que el papa León XIV podría visitar Argentina en noviembre junto a una gira que incluiría Uruguay y Perú.

El exembajador uruguayo Carlos Enciso afirmó que la visita ya estaría en agenda y en las últimas horas las especulaciones crecieron aún más tras un mensaje del canciller Pablo Quirno que fue replicado por el presidente.

Si se concreta, sería la primera visita de un Papa al país después de casi 40 años. El último pontífice en llegar fue Juan Pablo II, quien estuvo en Argentina en 1982, en plena Guerra de Malvinas, y luego en 1987 con una histórica recorrida por 10 ciudades.

Para Santa Cruz, la visita de Juan Pablo II tiene un significado especial por el contexto de Malvinas y por su papel como figura pacificadora en medio del conflicto del Beagle entre Argentina y Chile.

Otro dato simbólico: León XIV nació en Estados Unidos, pero tiene nacionalidad peruana desde 2015 tras vivir más de 40 años como misionero en Perú.