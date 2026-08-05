León XIV en Argentina: García Cuerva destacó un mensaje de esperanza

El arzobispo de Buenos Aires y exobispo de Río Gallegos habló con LU12 AM680 tras confirmarse la visita del Papa León XIV al país entre el 8 y el 11 de noviembre. Destacó que será una oportunidad para acompañar a los argentinos en un contexto de dificultades sociales y económicas.

Jorge García Cuerva señaló que la llegada del Pontífice será una invitación a “animarnos en la esperanza”, trabajar por la paz y reconstruir los vínculos sociales. “Va a ser una caricia al alma en tiempos tan difíciles”, expresó.

El Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján como parte de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. La agenda definitiva todavía no fue anunciada por la Santa Sede.

Con un vínculo especial con Santa Cruz, García Cuerva recordó su paso por Río Gallegos y aseguró que la visita de León XIV será un momento importante para toda la comunidad argentina.