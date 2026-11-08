León XIV en Argentina: “La economía debe estar al servicio de las personas”

En sus primeras palabras en el país, el papa León XIV puso el foco en las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad y llamó a poner a las personas en el centro de la economía.

“Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, expresó.

Y dejó una contundente reflexión: “La economía debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía”.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires, con Camila Ferrer Pose y Laura Morales.