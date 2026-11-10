León XIV en la Catedral Metropolitana: el papa se reúne con representantes de la Iglesia católica

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El papa León XIV arribó a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires a las 18:28, luego de finalizar el encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. Allí fue recibido para continuar con las actividades de su agenda oficial en el país.

A las 18:45 comenzó la celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales. La ceremonia incluyó un momento especial de oración y recuerdo dedicado al papa Francisco. 🙏

📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

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