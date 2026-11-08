León XIV pidió fortalecer la educación y la formación de los jóvenes en Argentina

“Bregar las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”, expresó el papa León XIV durante su discurso.

El Pontífice destacó la tradición educativa del país y el esfuerzo histórico por extender la instrucción a sectores cada vez más amplios de la sociedad.

Además, llamó a ofrecer a los jóvenes herramientas para descubrir sus talentos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires, con Camila Ferrer Pose y Laura Morales.