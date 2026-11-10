León XIV rindió homenaje al papa Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires

El papa León XIV llegó a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde fue recibido en medio de una multitudinaria muestra de afecto. Durante su visita, se detuvo frente a la placa que recuerda los años en que Jorge Mario Bergoglio se desempeñó como arzobispo de la capital argentina, antes de convertirse en el papa Francisco.

El templo, que conserva objetos personales y elementos litúrgicos pertenecientes a Bergoglio, fue escenario de este gesto de reconocimiento hacia su predecesor. ❤️ Un momento cargado de simbolismo en la visita del Pontífice a la Argentina.

📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

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