Ley de financiamiento en Santa Cruz: Pepe Bodlovic cuestionó el pedido de Claudio Vidal

En “La Mañana de LU12”, emitido por LU12 AM680 y La Opinión Austral, se analizó el reclamo del gobernador Claudio Vidal para avanzar con la ley de financiamiento que autoriza un empréstito de hasta 600 millones de dólares para la provincia de Santa Cruz.

Frente a la presión del oficialismo para que la Cámara de Diputados trate la iniciativa, el presidente del bloque de Unión por la Patria, José “Pepe” Bodlovic, manifestó un fuerte rechazo: “No estamos para ir al casino a apostar el futuro de la provincia”. Conocé los puntos centrales de la discusión, los reparos sobre contraer deuda en moneda extranjera y el panorama de votos en la legislatura provincial.