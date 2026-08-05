Ley de Tierras: fuertes críticas al proyecto que amplía la compra de campos por extranjeros

El debate por la reforma de la Ley de Tierras volvió a instalarse en el Congreso tras la presentación de un nuevo proyecto del Gobierno nacional que propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros.

Durante el programa se analizaron los cambios impulsados por el oficialismo, las críticas de distintos sectores políticos y sociales y la ajustada votación que se espera en el Senado. Según se explicó, la iniciativa mantiene el objetivo de flexibilizar el régimen vigente, aunque incorpora modificaciones respecto del proyecto original.

En la conferencia de presentación, la ministra Patricia Bullrich defendió la propuesta y sostuvo: “La soberanía es la capacidad y la fortaleza de un Estado de hacer cumplir la ley”. Además, afirmó que “los recursos naturales son dominio de las provincias” y rechazó que la compra de tierras por extranjeros implique una pérdida automática de soberanía.

En contraposición, durante la emisión también se expusieron las advertencias de la dirigente Elisa Carrió, quien cuestionó el impacto de la iniciativa sobre las zonas estratégicas del país. “Cuando yo pierdo el territorio, pierdo la jurisdicción en los hechos reales”, expresó, al alertar sobre los riesgos de permitir una mayor concentración de tierras en manos de capitales extranjeros.

Además, se recordó que los senadores santacruceños Alicia Kirchner, José María Carambia y Natalia Gadano adelantaron su rechazo al proyecto, mientras que el senador chubutense Carlos Linares calificó la iniciativa como “un horror” y sostuvo que el bloque del PJ votará en contra. El tratamiento legislativo se definirá en una sesión que se anticipa muy ajustada.