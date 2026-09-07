Libros, talleres y cultura: cómo se vive la nueva edición de la Feria Provincial del Libro

En una nueva emisión de La Mañana de LU12, el equipo de LU12 AM680 le dio la bienvenida a Matías Fenelli, quien se suma a la programación matutina a cargo del móvil de exteriores. En su primera intervención, transmitió en vivo desde el Complejo Cultural de Río Gallegos para brindar detalles sobre el desarrollo de la 32° Feria Provincial del Libro.

Durante el informe, se repasó el movimiento del fin de semana, destacando la participación de más de 40 escritores de distintas localidades de Santa Cruz, la presencia de más de 50 stands, espacios infantiles temáticos como el rincón de Mafalda y el interés del público juvenil por géneros literarios como el cuento de terror. Asimismo, se recordó la presentación del periodista Facundo Pastor y la oferta de talleres y charlas diseñadas para fomentar la lectura en la comunidad.