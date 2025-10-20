Licitación de las áreas de YPF en Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal encabezo el acto de apertura de ofertas. La licitación es impulsada por Fomicruz para adjudicar las áreas petroleras maduras.

Seis compañías integradas en un consorcio se presentaron para quedarse con los diez yacimientos.

También, acompañaron al primer mandatario el vicegobernador Fabián Leguizamón, jefe de gabinete de Ministros Daniel Álvarez y ministro de Energía y Minería Jaime Alvarez. A su vez, estuvieron presentes José Llugdar, secretario general de Petroleros Jerárquicos y secretario general del Sindicato Petrolero, Rafael Güenchenen.