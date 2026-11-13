Lionel Scaloni anunció su continuidad en la Selección Argentina

El entrenador confirmó la renovación de su contrato con la AFA y no pudo contener la emoción durante la conferencia de prensa. “Estoy feliz, esto me llena”, expresó, visiblemente conmovido. 🇦🇷

El difícil momento familiar por la reciente muerte de su madre atravesó el anuncio. “La felicidad por renovar es enorme y hubiese sido completa si estuviera mi vieja”, confesó. También agradeció el respaldo de los jugadores y los hinchas, a quienes consideró fundamentales en su decisión de seguir.

El nuevo vínculo se extenderá hasta el Mundial 2030 e incluirá una cláusula automática que le permitirá interrumpirlo después de la Copa América 2028. Además, Walter Samuel dejará el cuerpo técnico para iniciar su carrera como entrenador principal.