Llegó la locomotora a Jaramillo y avanza la reactivación ferroviaria de Santa Cruz

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La locomotora ALCO RSD-35 llegó a Jaramillo, Santa Cruz, y su recepción representa un nuevo paso en el proyecto de reactivación ferroviaria impulsado por el Gobierno provincial.

El gobernador Claudio Vidal encabeza el acto de recepción de la locomotora, que será incorporada a las próximas etapas de trabajo sobre la infraestructura ferroviaria.

La iniciativa comenzó con la recuperación de la traza Jaramillo–Fitz Roy y contempla avanzar progresivamente sobre el histórico corredor Puerto Deseado–Las Heras. El proyecto incluye objetivos vinculados al turismo, el transporte de pasajeros y, a futuro, el movimiento de cargas.

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