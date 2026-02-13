¡Llega Fuera del Aire!

La Opinión Austral da un salto histórico con el lanzamiento de su primer programa de streaming. Fuera del Aire nace como una propuesta nativa digital para conectar Río Gallegos con el mundo, con un lenguaje audiovisual propio y toda la interacción que estabas esperando.

Con la conducción de Dalma Vidal y Candela Márquez, el ciclo promete tardes dinámicas y descontracturadas. De 16 a 18 horas, la charla pasará por la actualidad, las tendencias de redes sociales y los temas que realmente nos atraviesan como comunidad.

Un detalle único: la “tercera silla”. Un espacio reservado para invitados que sumarán su voz y experiencias a la mesa, haciendo de cada emisión una construcción colectiva. ¡El streaming de la provincia ya tiene nombre!

Agendalo: Estreno este 20 de febrero. Lunes, miércoles y viernes por nuestros canales de YouTube y Twitch.